بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحا ر في الوادي الجديد
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من مصر | انطلاق برنامج صحة القلب في أفريقيا .. تفاصيل مهمة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برنامج “صحة القلب في أفريقيا” (Healthy Heart Africa) بالتعاون مع احدي شركات الأدوية، في خطوة استراتيجية تعزز التكامل بين الكشف المبكر والعلاج لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي المزمن.

وأكد الوزير أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منهجية الرعاية الصحية المتكاملة التي تتبناها الدولة، ويأتي كتعزيز لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

العوامل الأكثر خطورة على صحة الكلى

وشدد عبدالغفار على أن أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم تعد العوامل الأكثر خطورة على صحة الكلى، مؤكداً أن البرنامج يستهدف محاصرة هذه العوامل من جذورها للحيلولة دون الوصول إلى مراحل متأخرة من المرض.

وأوضح أن البرنامج يركز على محورين رئيسيين: تدريب الكوادر الطبية (أطباء وتمريض وعاملين صحيين) وفق أحدث البروتوكولات العالمية، وتوفير أدوات الكشف المبكر المتقدمة، خاصة من خلال مفهوم “الفحص المزدوج” (Screening Double) الذي يجمع بين فحص الكرياتينين في الدم (الذي توفره الوزارة) وفحص الألبيومين في البول.

واستعرض الوزير نجاح المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة، حيث تم فحص 21 مليون مواطن منذ سبتمبر 2021 عبر 3600 وحدة رعاية أساسية، مع مستهدف سنوي يصل إلى 3.9 مليون فحص، يتضاعف خلال الحملات القومية مثل “100 يوم صحة”، كما أشار إلى فوز مصر بجائزة الأمم المتحدة (UN Task Force) لعامي 2024 و2025 تقديراً لريادتها في الكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكد أن المرحلة الأولى من البرنامج تنطلق من داخل المستشفيات لربط الكشف المبكر بالعلاج الفوري في مكان واحد، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة لتغيير الأنماط الحياتية غير الصحية.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الدولة على بناء نظام رعاية صحية شامل ومستدام، يضمن جودة حياة أفضل للمواطنين ويعزز مكانة مصر الريادية إقليمياً ودولياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

جانب من اللقاء

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

أرشيفية

عاجل | إيران تعيد فتح 6 مطارات جزئياً وإعادة تشغيل جزء من مجالها الجوي

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: فجوة واسعة بين طهران وواشنطن رغم حديث التفاؤل حول المفاوضات

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

