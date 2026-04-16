الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ أسوان يستعراض الآليات الخاصة بالمشاركة بالدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2026

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بترأس الإجتماع التنسيقى لاستعراض الآليات الخاصة بالمشاركة فى الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2026، والتى تقام تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لدعم الجهات الحكومية، وتعزيز نشر ثقافة وفكر التميز فى العمل من خلال رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات وإستدامة التميز.

ويأتى ذلك فى ضوء إستكمال مسيرة التميز المؤسسى والإرتقاء بالأداء فى الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن تحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسى، والتى بدورها تنعكس بالإيجاب على تحسين جودة حياة المواطنين.

وتمثل الجائزة إحدى الأدوات المهمة لتعزيز ثقافة التميز فى العمل الحكومى، وتحفيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وتشجيع الأفكار الإبتكارية، والمبادرات التى تسهم فى تحسين الأداء المؤسسى، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

التميز الحكومى

والجائزة تعكس التوجه الإستراتيجى للدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بإعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والإجتماعية المستدامة .

وتشهد الدورة الخامسة عدداً من التطورات المهمة على مستوى الفئات ومعايير التقييم، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم التميز والإستدامة، والابتكار فى العمل الحكومى من تحديث، وتطوير حزم مؤشرات الأداء، ومقاييس الرأى لعدد من أدلة الجائزة، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.

كما تتضمن الدورة الخامسة لهذا العام 15 فئة مؤسسية وفردية من بينها عدد من الفئات المستحدثة ضمن فئات التميز المؤسسى مثل "فئة مديريات الصحة“، و”فئة أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم"، و"فئة أفضل مشروع / مبادرة مشتركة".

وتم استحداث "فئة أفضل رئيس هيئة" ضمن فئات التميز الفردى وذلك بهدف توسيع نطاق التنافس، وتحفيز القيادات الحكومية على تبنى أفضل ممارسات الإدارة الحديثة .

ومن المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسمياً فى مايو  2026، على أن تبدأ إجراءات إستقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل ، وفقاً للجدول الزمنى المحدد حيث تستمر مرحلة التقديم عبر النظام الإلكترونى خلال شهرى (مايو ويونيو) تليها مراحل التقييم المكتبى ، والزيارات الميدانية ، وعمليات التحكيم خلال الفترة من يوليو حتى منتصف سبتمبر ، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين .

وللمزيد من التفاصيل حول فئات الجائزة، وشروط الترشح ، يرجى زيارة الموقع الرسمى للجائزة: ‏https://egea.gov.eg .

