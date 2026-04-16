صلاح سليمان: الزمالك المرشح الأول لحصد الدوري.. وبيراميدز يبتعد

تحدث صلاح سليمان نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد غدا في الكونفدرالية الإفريقية

وقال سليمان في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مباراة غدا هامة للغاية ومباراة الذهاب الزمالك قدم مباراة جيدة، ولكن لاعبي شباب بلوزداد لديهم إمكانيات جيدة

وأضاف: معتمد جمال مدرب ناجح مع الزمالك حتى هذه اللحظة وهو لديه الدراية الكافية من العوامل النفسية ولديه خطوط حمراء ، ومعنويات لاعبي الزمالك مرتفعة بسببه

وتابع: معتمد جمال خلق حالة جيدة وأنا مع استمراره وجماهير الزمالك الداعم الرئيسي للفريق والزمالك المرشح الأول لحصد لقب الدوري بعده الأهلي، وبيراميدز معندوش خلق دوافع جديدة