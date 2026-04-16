توج بـ 19 بطولة.. إعتزال جوهرة السيتي بعد تجربة احتراف 9 سنوات

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا رحيل البرتغالي بيرناردو سيلفا عن صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في عام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.

وأصبح البرتغالي برناردو سيلفا أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي البارزين تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وشارك البرتغالي برناردو سيلفا خلال مسيرته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في 451 مباراة في مختلف البطولات.

وتوج البرتغالي برناردو سيلفا بـ 19 بطولة جاءت على النحو التالي:

6 ألقاب بـ الدوري الإنجليزي

دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

2 كأس الاتحاد الإنجليزي.

5 ألقاب كأس الرابطة الإنجليزية.

3 ألقاب الدرع الخيرية.

لقب كأس العالم للأندية

لقب كأس السوبر الأوروبي.