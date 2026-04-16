محافظ أسوان يشارك فى اللقاء التشاورى حول منظومة الحماية الاجتماعية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى "اللقاء التشاورى حول منظومة الحماية الاجتماعية بالمحافظة" لتعزيز مظلة الحماية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

فى ضوء حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفى إطار رؤية أسوان 2040 .

وشهد اللقاء حضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، وفريق عمل وزارة المالية الذى ضم كل من الدكتورة هانيا شلقامى مساعد وزير المالية لسياسات العدالة الإقتصادية، والدكتورة شدوى زاهر إستشارى إقتصادى بوحدة العدالة الإقتصادية بالوزارة، فضلاً عن عدد من باحثى الإقتصاد بالوحدة .

كما تم استعرض اللقاء عرض تقديمى بعنوان " دعم كفاءة منظومة الحماية الإجتماعية - محافظة أسوان نموذجاً "، والذى أرتكن لمجموعة من الأسباب لإختيار أسوان كنموذج للتطبيق ، جاء فى مقدمتها إطلاق رؤية أسوان 2040 القائمة على تعزيز آليات الحماية الاقتصادية والإجتماعية.

فضلاً عن وجود الإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى والشراكات المجتمعية ، إضافة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى ، علاوة على تميزها بالتنوع الجغرافى ما بين الحضرى والريفى والحدودى ، وكذا تنوع الأنشطة الإقتصادية مثل الزراعة والسياحة أو غيرها من الأنشطة الأخرى .

وتم التأكيد على دعم جهود المحافظة فى تعظيم الأثر التنموى لبرامج الحماية الإجتماعية ، وإعداد ملف تشخيصى شامل لواقع بيانات الحماية الإجتماعية بأسوان ، مع تحليل كيفية تفاعل البرامج المختلفة على أرض الواقع ، وتحديد أوجه التكامل أو التداخل فيما بينها .

فيما تم عرض منهجية وأسلوب العمل ، والتى تتضمن عقد لقاءات تشاورية مع القيادات التنفيذية ومقدمى الخدمة ، وتنفيذ زيارات ميدانية لرصد تجربة المواطن الفعلية فى الحصول على الخدمات داخل الوحدات التى يتم اختيارها .

وتم كذلك التأكيد على استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع القيادات التنفيذية من خلال تسهيل الزيارات الميدانية بما يضمن نجاح البرامج المقترحة وتحقيق أهدافها المرجوة ، كما تم الإشارة إلى التحديات والمتطلبات المرتبطة بخصوصية محافظة أسوان فى مجال الحماية الاجتماعية ، فضلاً عن الدعوة لتنفيذ ورش عمل بحضور المتخصصين للتوعية العامة بمنظومة الحماية الاجتماعية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى المحافظة .