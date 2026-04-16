البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى اللقاء التشاورى حول منظومة الحماية الاجتماعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى "اللقاء التشاورى حول منظومة الحماية الاجتماعية بالمحافظة" لتعزيز مظلة الحماية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

فى ضوء حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفى إطار رؤية أسوان 2040 .

وشهد اللقاء حضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، وفريق عمل وزارة المالية الذى ضم كل من الدكتورة هانيا شلقامى مساعد وزير المالية لسياسات العدالة الإقتصادية، والدكتورة شدوى زاهر إستشارى إقتصادى بوحدة العدالة الإقتصادية بالوزارة، فضلاً عن عدد من باحثى الإقتصاد بالوحدة .

كما تم استعرض اللقاء عرض تقديمى بعنوان " دعم كفاءة منظومة الحماية الإجتماعية - محافظة أسوان نموذجاً "، والذى أرتكن لمجموعة من الأسباب لإختيار أسوان كنموذج للتطبيق ، جاء فى مقدمتها إطلاق رؤية أسوان 2040 القائمة على تعزيز آليات الحماية الاقتصادية والإجتماعية.

فضلاً عن وجود الإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى والشراكات المجتمعية ، إضافة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى ، علاوة على تميزها بالتنوع الجغرافى ما بين الحضرى والريفى والحدودى ، وكذا تنوع الأنشطة الإقتصادية مثل الزراعة والسياحة أو غيرها من الأنشطة الأخرى .

اللقاء التشاورى

وتم التأكيد على دعم جهود المحافظة فى تعظيم الأثر التنموى لبرامج الحماية الإجتماعية ، وإعداد ملف تشخيصى شامل لواقع بيانات الحماية الإجتماعية بأسوان ، مع تحليل كيفية تفاعل البرامج المختلفة على أرض الواقع ، وتحديد أوجه التكامل أو التداخل فيما بينها .

فيما تم عرض منهجية وأسلوب العمل ، والتى تتضمن عقد لقاءات تشاورية مع القيادات التنفيذية ومقدمى الخدمة ، وتنفيذ زيارات ميدانية  لرصد تجربة المواطن الفعلية فى الحصول على الخدمات داخل الوحدات التى يتم اختيارها .

وتم كذلك التأكيد على استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع القيادات التنفيذية من خلال تسهيل الزيارات الميدانية بما يضمن نجاح البرامج المقترحة وتحقيق أهدافها المرجوة ، كما تم الإشارة إلى التحديات والمتطلبات المرتبطة بخصوصية محافظة أسوان فى مجال الحماية الاجتماعية ، فضلاً عن الدعوة لتنفيذ ورش عمل بحضور المتخصصين للتوعية العامة بمنظومة الحماية الاجتماعية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى المحافظة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

5 أمور طالب بها النبي لمن يجلس في الطريق

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد