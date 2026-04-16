كاراس عزت .. اختفاء غامض لطالب في شبرا مصر يثير قلق الأسرة والشارع

في مشهد إنساني مؤلم يختلط فيه القلق بالأمل، تعيش أسرة الطالب كاراس عزت لحظات عصيبة، بعد اختفائه المفاجئ في ظروف غامضة، ما دفعها لإطلاق نداء استغاثة عاجل للجهات المختصة، أملاً في عودته سالمًا في أقرب وقت.

ومن جانبها، قالت مارني عزت، شقيقة الطالب البالغ من العمر 16 عامًا، أن شقيقها غادر منزل الأسرة بمنطقة شبرا مصر في القاهرة يوم 13 أبريل، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، ومنذ تلك اللحظة لم يعد إلى المنزل، دون أي معلومات عن مكان تواجده.

وأضافت مارني، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن كاراس كان يرتدي قميصًا باللون البيج وبنطال جينز وقت خروجه، ولم يكن يحمل هاتفًا محمولًا، وهو ما زاد من حالة القلق والخوف داخل الأسرة، خاصة مع انقطاع أي وسيلة للتواصل معه، مؤكدة أن العائلة حررت محضرًا رسميًا بقسم الشرطة، مطالبة بتكثيف جهود البحث، ومراجعة كاميرات المراقبة، وتوسيع نطاق التحريات بشكل عاجل.

وأضافت شقيقته أن الأسرة تعيش حالة من الانهيار النفسي، معربة عن أملها في تحرك سريع من الجهات المعنية، كما أعلنت عن تخصيص مكافأة مالية لأي شخص يدلي بمعلومات تساعد في العثور على كاراس وإعادته إلى أسرته.