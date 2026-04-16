عصام عجاج: لدينا 14 مليون عانس و6 ملايين مطلقة و4 ملايين أرملة.. فيديو

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن هناك أرقامًا صادمة بخصوص حالات الطلاق والخلع والعنوسة في مصر، ويجب أن يتدخل المشرّع لحل هذه الأمور ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وجودها.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك 14 مليون سيدة عانس فوق سن 34 عامًا، و6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة، و24 مليون سيدة بلا رجل، من إجمالي 30 مليون سيدة في سن الزواج من 18 إلى 50 عامًا.

ولفت إلى أن هذه الأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأنه في حال عرض أرقام غير صحيحة سيتم تضليل المواطنين، مؤكدًا أن الأرقام التي يعرضها صحيحة.

وأشار إلى أن كل 10 سيدات في مصر في سن الزواج، منهن 7 بلا رجل، وأن هذا الأمر كارثي ويجب العمل على معالجته.