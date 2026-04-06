محامي: الاستضافة ضرورية للحفاظ على صلة الأب بالأطفال

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن سن الحضانة يعتمد على اجتهاد فقهي، حيث يرى الحنفيون أنه حوالي 9 سنوات بينما الشافعية يحدّدونه عند سن 7 سنوات، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك ضرورة مراجعة بعض الاجتهادات الفقهية لمواكبة التغيرات المجتمعية.

وقال عصام عجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ترتيب الحضانة في الفقه الإسلامي يمنح الأولوية للأم ثم الأب، وهو المبدأ الذي يجب الاعتماد عليه في قضايا الأسرة.

وتابع أن الإستضافة لها أهمية كبيرة، حيث انها تعمل في تعزيز العلاقة بين الأب وأطفاله، والحفاظ على صلة الرحم، محذرًا من أن بعض تطبيقات القانون قد تمنع الأب من رؤية أطفاله بشكل غير مبرر.

وأشار إلى أنه لا بد أن يحدث تطوير في قانون الأحوال الشخصية لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع وضمان مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.