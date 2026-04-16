ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يستقبل المستشار الاقتصادي للرئيس الاريتري لبحث تدعيم التعاون المشترك

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل،  هاجوس جبرهيويت ، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، والسيد نصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري لبحث تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري وعدد من ممثلي وزارة الخارجية .

في بداية اللقاء أكد وزير النقل علي عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر وإريتريا ، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية  والتنموية.

 مؤكداً على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، ومنها دولة إريتريا الشقيقة، مشيرًا الى استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الافريقي في مجال النقل بما يجسد الاهتمام الكبير لزيادة حجم التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن سعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة مشيداً بالتطور الكبير الذي يتحقق على أرض مصر في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة اريتريا لزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية مثل ( البنية التحتية - الصناعة - الطيران - الزراعة – استخراج المعادن – تدريب الكوادر البشرية الاريترية في مختلف المجالات الاقتصادية ) خاصة وأن مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم هذا التعاون المشترك بين الجانبين 

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية ومشروعات السكك الحديدية والموانىء البحرية وكذلك التعاون في مجال نقل السفن التجارية المصرية  للمنتجات الاريترية الى مصر وغيرها من الدول  أو نقل المنتجات الواردة الى أريتريا مرورا بمصر كمحطة ترانزيت بالإضافة الى نقل المنتجات المصرية الى اريتريا حيث أكد الوزير  على الاستعداد التام لكافة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدولة ارتريا الشقيقة مثل مشروعات ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية – المطارات -....) باقل الأسعار ووفقا لقياسات الجودة العالية وفي الوقت القياسي لافتا الى استعداده للسفر الى ارتريا قريبا على رأس وفد من الشركات الوطنية المتخصصة والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون وفقا لمخططات دولة ارتريا كما أشار الى ان مصر لديها مصانع متخصصة  في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو ومكونات هذه الصناعة الهامة 

وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لتفعيل هذا التعاون المشترك بما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

السكك الحديدية النقل الوزير

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

5 أمور طالب بها النبي لمن يجلس في الطريق

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

