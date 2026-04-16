وزير النقل يستقبل المستشار الاقتصادي للرئيس الاريتري لبحث تدعيم التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، هاجوس جبرهيويت ، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، والسيد نصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري لبحث تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري وعدد من ممثلي وزارة الخارجية .

في بداية اللقاء أكد وزير النقل علي عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر وإريتريا ، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.

مؤكداً على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، ومنها دولة إريتريا الشقيقة، مشيرًا الى استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الافريقي في مجال النقل بما يجسد الاهتمام الكبير لزيادة حجم التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن سعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة مشيداً بالتطور الكبير الذي يتحقق على أرض مصر في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة اريتريا لزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية مثل ( البنية التحتية - الصناعة - الطيران - الزراعة – استخراج المعادن – تدريب الكوادر البشرية الاريترية في مختلف المجالات الاقتصادية ) خاصة وأن مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم هذا التعاون المشترك بين الجانبين

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية ومشروعات السكك الحديدية والموانىء البحرية وكذلك التعاون في مجال نقل السفن التجارية المصرية للمنتجات الاريترية الى مصر وغيرها من الدول أو نقل المنتجات الواردة الى أريتريا مرورا بمصر كمحطة ترانزيت بالإضافة الى نقل المنتجات المصرية الى اريتريا حيث أكد الوزير على الاستعداد التام لكافة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدولة ارتريا الشقيقة مثل مشروعات ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية – المطارات -....) باقل الأسعار ووفقا لقياسات الجودة العالية وفي الوقت القياسي لافتا الى استعداده للسفر الى ارتريا قريبا على رأس وفد من الشركات الوطنية المتخصصة والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون وفقا لمخططات دولة ارتريا كما أشار الى ان مصر لديها مصانع متخصصة في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو ومكونات هذه الصناعة الهامة

وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لتفعيل هذا التعاون المشترك بما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.