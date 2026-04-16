ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس اللبناني: انسحاب إسرائيل من أراضينا خطوة أساسية لتثبيت وقف النار

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
القسم الخارجي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يمثل خطوة أساسية لا غنى عنها لتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشدداً على ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية المعترف بها.

وجاءت تصريحات عون، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش نيكولاس فالكونر، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني، والجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وقف النار أولاً

وأوضح الرئيس اللبناني أن تحقيق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يُعد المدخل الطبيعي للانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذه المفاوضات يمكن أن تتم وفق المبادرة الرئاسية اللبنانية التي تضع أسساً واضحة للحل.

وأشار إلى أن لبنان يحرص على تهدئة الأوضاع في الجنوب وكافة المناطق، بهدف وقف استهداف المدنيين وإنهاء عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية في القرى والبلدات الحدودية، التي شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً عسكرياً ملحوظاً.

سيادة القرار اللبناني

وشدد عون على أن ملف التفاوض مع إسرائيل يُعد مسألة سيادية بحتة، مؤكداً أن السلطات اللبنانية وحدها هي المخولة بإدارة هذا الملف، دون إشراك أي أطراف أخرى.

كما أكد التزام الدولة بتنفيذ القرارات الحكومية، لا سيما ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار الداخلي وضمان حماية جميع المواطنين.

تأتي هذه التصريحات في سياق تحركات دبلوماسية متسارعة، حيث شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً اجتماعاً ثلاثياً ضم مسؤولين من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، على مستوى السفراء، لبحث سبل تهدئة التوترات.

ووفق بيان مشترك، أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق مبدئي على إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، على أن يتم تحديد زمانها ومكانها لاحقاً، في خطوة تعكس وجود رغبة دولية في احتواء التصعيد وفتح قنوات حوار بين الطرفين.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

عادل الغول: أزمة مضيق هرمز تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وسط تعثر التفاهمات

المرشد الإيراني

المرشد الإيراني: قواتنا مستعدة لـ إلحاق هزائم مريرة بالأعداء

جانب من اللقاء

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

