الضرائب تعلن آخر موعد لتقديم الإقرارات للشركات.. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية؛ تنويهًأ لتذكير الممولين من الأشخاص الإعتبارية "الشركات" أن آخر موعد لتقديم اقرارات الشركات عن العام 2025؛ سيكون بنهاية إبريل الجاري.

شددت مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال؛ علي ضرورة إلتزام الممولين بالمواعيد الرسمية لتقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء المواعيد القانونية.

ودعت المصلحة المجتمع الضريبي إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المقررة قانونيًا، مؤكدةً أن مأموريات الضرائب تشهد استعدادات قصوى لاستقبال الممولين وتقديم المساعدات اللازمة، كما أننا نوفر خطة دعم فني شاملة تم تفعيلها بمختلف المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه ممثلي الشركات أثناء عملية تقديم الإقرارات الإلكترونية.

وتشير المصلحة إلى تنوع سُبل الحصول على الدعم الفني لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، فإلى جانب الفرق الفنية بكل المأموريات، يقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى، كافة الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

أضافت، أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم الدعم الفني اللازم لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، والرد على الاستفسارات، وحل المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبة للمأموريات المدمجة، إلى جانب إرسال رسائل قصيرة SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي وإرسال روابط توعية على البريد الإلكتروني.

التواصل لتقديم الإقرارات

وتوضح المصلحة أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، مركز ثانِ كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية، مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، مركز أول متوسطى الممولين، مركز ثانِ متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثانِ، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني و عنوانه www.eta.gov.eg

أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط التالي و عنوانه https://eservice.incometax.gov.eg/etax

أضافت أنه لضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، يوجد قنوات متنوعة للتواصل من خلال الخط الساخن: ورقمه 16395، أو حساب موقع يوتيوب https://www.youtube.com/@tax_egypt، أو فيس بوك https://www.facebook.com/tax.egypt أو منصة إكس https://twitter.com/tax_egyptأو موقع انستجرام https://www.instagram.com/tax_egypt أو لينكيد إن https://www.linkedin.com/company/egypt-tax