"اللي جاي كوم تاني".. السيسي: عازمون على إدخال أكبر قدر من المساعدات لغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بكل فئاتها ترغب في إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ أنه يوجد 2.3 مليون نسمة يحتاجون إلى الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية.

السيسي يتحدث عن المساعدات الإنسانية

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة افتتاحية في فعالية دعم مصر لفلسطين: "2.3 مليون نسمة محتاجين لمياه، وكهرباء، ووقود، وعلاج، وحاجات كتير، وإحنا عازمين على تقديم كافة المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بشكر كل الفئات اللي شاركت في المساعدات كل الفئات من الشعب المصري، وبقول أهو اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني، ومتشكر جدا جدا".