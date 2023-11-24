مجلس الصحفيين يشارك الزملاء بـ رويترز خلال إضرابهم عن العمل لمدة يوم

شارك وفد من مجلس نقابة الصحفيين، أمس، للتضامن مع اضراب العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وضم الوفد المتضامن مع حقوق الزملاء ، نقيب الصحفيين، خالد البلشي وعضوي المجلس محمد الجارحي ومحمود كامل.

ودخل الصحفيون العاملون في مكتب وكالة “رويترز” للأنباء في القاهرة، أمس في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد اعتراضا على هيكل أجور “غير عادل" لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس ٢٠٢٢ ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.

يأتي الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحفيون يوم السبت 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

ويزور وفد من نقابة الـصحفيين اليوم الزملاء لإعلان تضامنهم مع مطالبهم المشروعة، وتأكيد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.

وأكد الزملاء أن إضرابهم يأتي حرصا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.

ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهمز



وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، ايماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.

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