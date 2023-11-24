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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لدعمه أهل غزة.. القبض على اللاعب يوسف عطال في فرنسا واتهامه بالإرهاب

يوسف عطال
يوسف عطال

يستمر سيناريو المضايقات لداعمي القضية الفلسطينية حول العالمي، حيث ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على اللاعب الجزائري يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، ووجهت ضده اتهامات بالدفاع عن الإرهاب؛ وذلك بعد مقطع فيديو قصير نشره دعما لأهل غزة.

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بسبب دعمه لفلسطين.. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال

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الإصلاح والنهضة : ندعم السيسي لجدارته في مواجهة التحديات .. وزعيم استثنائي

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تأكد احتجاز اللاعب الجزائري، على خلفية الفيديو الذي نشره.

وكان “عطال”، البالغ من العمر 27 عاما، قد حذف المنشور، واعتذر، لكن ناديه قرر- في 18 أكتوبر الماضي- إيقافه حتى إشعار آخر.

كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، 7 مباريات، في 26 من الشهر الماضي أيضا.

وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر؛ بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بشأن اتهام اللاعب بـ"الدفاع عن الإرهاب، والتحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين".

وأكد نادي نيس، عبر موقعه الرسمي، أن اتخاذ قرار إيقاف يوسف عطال؛ جاء بعد اجتماع لقادة النادي عقب عودته من الجزائر والمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، مشرا إلى أن ملاحقته قضائيا غير مستبعدة خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار نادي نيس تجاه يوسف عطال؛ بعد إعلان المدعي العام، فتح تحقيق أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" ضد لاعب المنتخب الجزائري، على خلفية منشور في حسابه على إنستجرام، اعتُبر معاديا للسامية.

وقال المدعي العام، في بيان صحفي مقتضب، إن “التحقيق في ملف دعم يوسف عطال للقضية الفلسطينية، أُوكل إلى الشرطة القضائية في نيس”.

القضية الفلسطينية يوسف عطال

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