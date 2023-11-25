عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الرجوب: الشعبية الطاغية فى فلسطين لصالح الزمالك

احمد الرجوب
احمد الرجوب

كشف أحمد الرجوب، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، أن الشعبية الطاغية فى فلسطين لصالح نادي الزمالك و90% من الشعب الفلسطيني يعشق الفانلة البيضاء.
 

txt

عبد المقصود: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبي الزمالك..وسبب رحيل فيريرا عن النادي

txt

الزمالك يفوز على سبورتنج في دوري الطائرة للسيدات

وقال الرجوب فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "الشعب الفلسطيني سعيد للغاية بالاستقبال الحافل لأحد الجرحي الفلسطينيين داخل نادي الزمالك من جانب إدارة النادي واللاعبين".

وأضاف: "لافتات الزمالك تُزين شوارع غزة، والشعب الفلسطيني دائما مرتبط بالشعب المصري وهذه ثقافة موجودة لدي كل فلسطيني".

وفي سياق منفصل، كان قد أكد أحمد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن هناك حالة من الترابط بين الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة معتمد جمال واللاعبين.

وقال صودا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "معتمد جمال والجهاز الفني نجحوا خلال الفترة الأخيرة فى إعادة الثقة اللاعبين من جديد وذلك من خلال عقد جلسات معهم".

وأشار أحمد عبد المقصود إلى رفضه للحديث عن الزمالك بأي شكل من الأشكال بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية، قائلا: "هناك قنوات عرضت عليا أموالا للحديث عن الزمالك بشكل سيئ ولكنني رفضت ذلك لأنه بيتي ولا يمكن بأى شكل من الأشكال أن أتحدث عن النادي الذى تربيت فيه".

أحمد الرجوب المنسق الإعلامي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

هجمة صيفية وعاصفة ترابية تغطى القاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أسرة فلسطينية تستقبل ابنتهم بعد إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية

بركات يحذر بيراميدز: صن داونز مش مضمون.. والشيبي نجم الفريق

عبد المقصود: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبي الزمالك..وسبب رحيل فيريرا عن النادي

ظهور تمساح في الغربية.. حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل

بركات يعلق على فوز بيراميدز أمام مازيمبي ويكشف عن أفضل لاعب

منتخب مصر يحصد 27 ميدالية في اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات بالقاهرة..صور

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

برنامج علاجي مكثف لـ سيف عيسى بطل التايكوندو

ترشيحاتنا

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الاستعلامات: يجب وجود ضمانات تمنع إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم

كاميرون: إسرائيل لن تعيش في أمان بدون أمن طويل الأمد للفلسطينيين

صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 خلال أيام

من 30 سنة.. التحقيق في جريمة غامضة تورط بها ضابط أمريكي

عدو الجمال الخفي .. التهاب الجلد حول الفم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تحذر من عاصفة شمسية اليوم.. أعراض تؤكد إصابتك بها استشر الطبيب فورا

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ