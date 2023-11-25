أحمد الرجوب: الشعبية الطاغية فى فلسطين لصالح الزمالك

كشف أحمد الرجوب، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، أن الشعبية الطاغية فى فلسطين لصالح نادي الزمالك و90% من الشعب الفلسطيني يعشق الفانلة البيضاء.



وقال الرجوب فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "الشعب الفلسطيني سعيد للغاية بالاستقبال الحافل لأحد الجرحي الفلسطينيين داخل نادي الزمالك من جانب إدارة النادي واللاعبين".

وأضاف: "لافتات الزمالك تُزين شوارع غزة، والشعب الفلسطيني دائما مرتبط بالشعب المصري وهذه ثقافة موجودة لدي كل فلسطيني".



وفي سياق منفصل، كان قد أكد أحمد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن هناك حالة من الترابط بين الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة معتمد جمال واللاعبين.

وقال صودا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "معتمد جمال والجهاز الفني نجحوا خلال الفترة الأخيرة فى إعادة الثقة اللاعبين من جديد وذلك من خلال عقد جلسات معهم".

وأشار أحمد عبد المقصود إلى رفضه للحديث عن الزمالك بأي شكل من الأشكال بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية، قائلا: "هناك قنوات عرضت عليا أموالا للحديث عن الزمالك بشكل سيئ ولكنني رفضت ذلك لأنه بيتي ولا يمكن بأى شكل من الأشكال أن أتحدث عن النادي الذى تربيت فيه".