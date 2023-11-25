انتبه.. عدم تناول هذه الأطعمة يزيد الشعور بالبرد

بدأت موجات من البرد، تجتاح البلاد خلال الأيام الماضية وإن كانت غير مستمرة لكنها متكررة بصورة واضحة

وبسبب تقلبات الطقس المفاجئة تحدث موجات من البرد غير متوقعة ويشعر الكثير من الرجال والنساء بالبرد المفاجئ.

ووفقا لما جاء في موقع “ويبمد” نكشف لكم أهم الأطعمة والفيتامينات التى ترتبط بدرجة احساس الجسم ب البرد

وبدون ما يكفي من كليهما، يمكن أن تصاب بفقر الدم، مما يعني أن لديك عددًا قليلاً جدًا من خلايا الدم الحمراء التي لا تستطيع نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء جسمكو قد يجعلك ذلك تشعر بالبرد.

بعض الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين B12 من الطعام أو لا يمتصونه بسهولة وفي بعض الأحيان يكون لدى النساء الحوامل مستويات أقل من الحديد، لأن أجسامهن تستخدمه أكثر من المعتاد.

احصل على فيتامين ب12 من الدجاج أو البيض أو السمك واحصل على الحديد من الدواجن والمأكولات البحرية والحمص والخضروات الورقية الخضراء .