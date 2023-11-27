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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أيولوس A30 SHINE الجديدة كليًا في مصر .. صور

أيولوس A30 SHINE
أيولوس A30 SHINE موديل 2024

تواصل شركة دونج فنج من تعزيز تواجدها في مصر، بعد تدشين النسخة أيولوس A30 SHINE موديل 2024 في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر فئة واحدة، مع إطلالة السيدان الشهيرة، ولكنها تحمل الكثير من اللمسات الرياضية، والمظهر الخارجي الحاد.

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حيث تظهر السيارة أيولوس A30 SHINE بمقدمة تتسم بالشراسة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية وبشكل عصري، بالإضافة إلى مصابيح LED، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، وجنوط رياضية، وفتحة سقف، ومفهوم رباعي الأبواب إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

أيولوس A30 SHINE موديل 2024

وتضم السيارة أيولوس A30 SHINE شاشة ملونة تعمل باللمس، ومرايات ضم، ومقاعد كهربائية التحكم، وكاميرا خلفية، وانذار، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وباقة من تقنيات الحماية وأنظمة المكابح المتطورة.

أيولوس A30 SHINE موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة أيولوس A30 SHINE

تضم السيارة أيولوس A30 SHINE محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات طراز DSG، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

أيولوس A30 SHINE موديل 2024

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة أيولوس A30 SHINE

 

  • الطول الكلي 4670 مم.
  • العرض الكلي 1812 مم.
  • الارتفاع الكلي 1490 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2680 مم.
أيولوس A30 SHINE موديل 2024

أسعار السيارة أيولوس A30 SHINE موديل 2024 في مصر 

 

يبلغ سعر السيارة أيولوس A30 SHINE في السوق المصري، نحو مليون و125 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة لهذه النسخة بين موديلات 2024.

أيولوس A30 SHINE موديل 2024
أيولوس A30 Shine تقنية الفار دونج فنج أيولوس A30 Shine اسعار السيارة أيولوس A30 SHINE

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