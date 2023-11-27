مكتب نتنياهو يكشف عن إشكاليات كبيرة في تبادل الأسرى

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك إشكاليات كبيرة في قائمة المقرر الإفراج عنهم ومفاوضات مكثفة لتغييرها.

وأكد مكتب نتنياهو تسلمه قائمة المحتجزين لدى حماس المقرر الإفراج عنهم بالدفعة الرابعة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية ، ان إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وكان قد قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

كما قال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.