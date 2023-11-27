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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حياة كريمة" تقدم الدعم الكامل لمواطن من القاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة

أكدت مؤسسة حياة كريمة تقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له.

وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، استجابت المؤسسة على الفور وتواصلت مع المواطن وقدمت له الدعم اللازم، من خلال توفير سيارة جديدة له (تاكسي) لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة لتوفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديًا.


كان الرئيس السيسي التقي الشاب عرفة هاشم أثناء أحد جولاته بمحافظة القاهرة، واشتكي الشاب من عدم وجود مصدر رزق دائم، وأن لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

ويأتي ذلك ضمن جولات الرئيس بمختلف محافظات الجمهورية، وتوجيهاته لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية. 
 

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