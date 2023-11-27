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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تشارك المصريين بالخارج أماكن لجان التصويت بانتخابات الرئاسة

صدى البلد

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تفاصيل وأماكن لجان تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الحملة في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، ولأننا ندرك تماما ما يمثله ابناؤنا بالخارج من قوة عظيمة وتمثل جسر تواصل وتعاون حقيقي بين مصر والعالم. لذلك، نعمل بكل جهد لتوفير الدعم والمساندة لهم في كل مرحلة وفي كل مجال.

 لجان تصويت المصريين بالخارج 

وأضافت: نشارك معا لجان تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، منوهة بأنه يمكن للناخب معرفة لجنته عبر الرابط التالي

https://www.elections.eg/hor20-ocv/ocv-locations

وأشارت إلى أنه يمكن الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي -للمصريين بالخارج
عبر الرابط التالي:

https://expatreg.web.app

 

 

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