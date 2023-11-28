بقوة 838 حصانا.. باجاني إيمولا رودستر بقدرات خارقة |صور

استطاعت شركة باجاني الايطالية، من تحقيق شعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة لما تقدمة من اصدارات ذات قدرات عالية، وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، حيث تقدم باقة من اسرع السيارات حول عالم، مثل الايقونة هويرا، و يمولا رودستر نجمة هذا الموضوع.

القدرات الفنية للسيارة الخارقة باجاني يمولا رودستر

باجاني يمولا رودستر

تستمد السيارة الخارقة باجاني يمولا رودستر قوتها من محرك مكون من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6000 سي سي، ثنائي التيربو، مع عدة ترقيات صممت بواسطة AMG، حيث يستطيع المحرك من انتاج قوة إجمالية قدرها 838 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1100 نيوتن متر.

باجاني يمولا رودستر

ودعمت السيارة باجاني يمولا رودستر باطارات بيريللي P Zero Trofeo R، بقياس يبلغ 265/30 R20 للمحور الأمامي، بينما يأتي المحور الخلفي بقياسات 355/25 R21، مع فرامل بريمبو من كاربون سيراميك، و جنوط من الألومنيوم ذات تصميم هندسي مميز.

وتأتي السيارة باجاني يمولا رودستر نظام تعليق مزدوج الأذرع، تم تزويدها بتحكم إلكتروني، مع وجود سبويلر خلفي انيق يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، ووزن اجمالي للسيارة يبلغ 2776 رطل اي ما يعادل 1260 كيلوجرام.

باجاني يمولا رودستر

وتظهر السيارة باجاني يمولا رودستر بمقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح حادة الشكل، وصادم أمامي عدواني معزز بفتحات تهوئية، وعتبات جانبية تقترب من الارض بتصميم رياضي، مع مقصورة داخلية تتكون من مقعدين، دعمت باللون البرتقالي، مع هيكل خارجي باللون الاخضر مع تداخل الاسود.