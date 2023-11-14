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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع SUPER CAR في السعودية.. كم يبلغ سعرها؟

بوجاتي شيرون 2023
بوجاتي شيرون 2023

تعتبر السيارة بوجاتي شيرون أسرع SUPER CAR في السوق السعودي، والتي تحمل شعار الصانع الفرنسي هناك، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، والتي تمنحها أفضلية الانطلاق، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التقنيات، إلى جانب تصميمها الخارجي الخاطف للأنظار.

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بوجاتي شيرون 2023 

تسارع خارق للسيارة بوجاتي شيرون 2023 

 

يمكن للسيارة بوجاتي شيرون 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 440 كيلومترا في الساعة.

بوجاتي شيرون 2023 

القدرات الفنية للسيارة بوجاتي شيرون 2023 

 

تعتمد بوجاتي شيرون 2023 على محرك من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 1578 حصانا، و1600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الدفع الكلي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

بوجاتي شيرون 2023 

وتأتي السيارة بوجاتي شيرون 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، بصمة الدخول بدون مفتاح، خاصية بدء التشغيل، جهاز ملاحة، شاشة، نظام صوتي مميز، حساسات حركة أمامية وخلفية، شاحن لاسلكي، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، أضواء محيطة، كاميرا 360 درجة، نظام رؤية ليلية، باقة من تقنيات الحماية وأدوات المساعدة لقائد السيارة.

بوجاتي شيرون 2023 

سعر السيارة بوجاتي شيرون 2023 في السعودية 

 

تقدم بوجاتي شيرون 2023 في السوق السعودي بسعر يصل إلى 14 مليونا و350 ألف ريال.

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