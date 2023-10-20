أسرع 5 سيارات "زيرو" في مصر بمحرك 4 سلندر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على مجموعة من السيارات المتنوعة، سواء كانت من ناحية التصميم الهيكلي، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو فيما يتعلق بالقدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى تقنيات التسارع والتي تنال اعجاب الكثير.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر، وبقدرات عالية التسارع، بالاضافة إلى ابرز الموصفات الفنية واحدث اسعارهم.

سكودا سوبيرب موديل 2023

1 - سكودا سوبيرب موديل 2023

يمكن للسيارة سكودا سوبيرب الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.8 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو.

ويتمكن محرك السيارة من انتاج قوة اجمالية قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 7 نقلات.

وتستطيع السيارة سكودا سوبيرب 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الووقد تقدر بـ 5.7 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر.

سعر السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

تقدم السيارة سكودا سوبيرب 2023 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و700 الف جنيه.

هوندا اكورد موديل 2022

2 - هوندا اكورد موديل 2022

يمكن للسيارة هوندا اكورد التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، حيث دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو.

ويضخ محرك السيارة هوندا اكورد قوة اجمالية قدرها 187 حصان، و260 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة.

وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4889 مم للطول الكلي، و1862 مم للعرض، وبارتفاع اجمالي يبلغ 1460 مم، و150 مم لارتفاع السيارة عن الارض، وقاعدة عجلات بطول 2830 مم، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 56 لتر، وحقيبة تخزين سعة 473 لتر.

سعر السيارة هوندا اكورد موديل 2022

يبلغ سعر السيارة هوندا اكورد موديل 2022 نحو 2 مليون و200 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة في السوق المصري.

ام جي 6 موديل 2023

3 - ام جي 6 موديل 2023

تصل ام جي 6 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/س في 7 ثواني، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات، تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 169 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

وتعمل السيارة ام جي 6 موديل 2023 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

وتقدم ام جي 6 موديل 2023 بأبعاد خارجية بلغت 2715 مم لطول قاعدة العجلات، و4694 لطول السيارة الكلي، و1848 مم للعرض، وبارتفاع 1465 مم، و170 مم لارتفاع السيارة عن الارض، مع حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 424 لتر.

سعر السيارة ام جي 6 موديل 2023

تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2023 بقية سعرية رسمية قدرها 929.990 جنيه.

مرسيدس E200 موديل 2023

4 - مرسيدس E200 موديل 2023

تستمد مرسيدس E200 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية بلغت 197 حصانا، و320 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات.

وتعتمد السيارة على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى استهلاك للوقود يقدر بـ 7.1 لتر عندما تخوض السيارة مسافة قدرها 100 كيلومتر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.5 ثانية.

وجاءت السيارة مرسيدس E200 بابعاد خارجية بلغت 1852 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1460 مم، مع خلوص ارضي يبلغ 155 مم، وطول كلي يبلغ 4935 مم، وسعة تخزين خلفية 540 لتر، و66 لتر لسعة خزان الوقود.

اسعار مرسيدس E200 موديل 2023

تقدم السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر رسمي يبدأ من 2,950,000 جنيه حتى 3,750,000 جنيه.

بي ام دبليو 218 موديل 2024

5 - بي ام دبليو 218 موديل 2024

تأتي السيارة بي ام دبليو 218 موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي تيربو، يضخ 140 حصان، و220 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 215 كم/س، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 8.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

وتضم السيارة بي ام دبليو 218 موديل 2024 محرك اخر للفئة M235I XDRIVE، والتي دعمت بمحرك 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 306 حصان، و450 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س، وناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 4.8 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/س.

اسعار بي ام دبليو 218 موديل 2024

تبدأ اسعار الفئة الاولى من 1,950,000 جنيه، و 2,050,000 جنيه للفئة الثانية، و 2,200,000 جنيه للفئة الثالثة، و 3,350,000 جنيه للفئة الرابعة.