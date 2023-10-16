أسعار سيارات بيجو موديلات 2024 .. تبدأ من 715 ألف جنيه |صور

شهدت أسعار طرازات شركة بيجو الفرنسية والمقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة بعد طرح موديلات 2024، حيث ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 بقيمة قدرها 45 الف جنيه للفئة الاولى، و55 الف جنيه للفئة الثانية.

وارتفعت أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بقيمة قدرها 65 الف جنيه للفئة الاولى، و75 الف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة قدرها 90 الف جنيه، هي والفئة الرابعة عالية التجهيزات ايضا.

وجاءت السيارة الرياضية بيجو 5008 والتي تنتمي لطرازات الـ SUV، بزيادة قدرها 105 الف جنيه للفئة الاولى والثانية، و110 الف جنيه للفئة الثالثة والرابعة، وارتفعت ايضا اسعار السيارة بيجو 408 للمرة الاولى بقيمة اجمالية بلغت 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

وطرحت السيارة بيجو 2008 موديل 2024 في ثوبها الجديد "فيس ليفت" بسعر رسمي يبدأ من مليون و289 الف جنيه، مع زيادة قدرها 140 الف جنيه للفئة الاولى بينما وصلت الزيادات السعرية للفئة الثاني بنحو 170 الف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة وابرز المواصفات الفنية لاصدارات شركة بيجو المقدمة في مصر بعد طرح موديلات 2024.

بيجو 301 موديل 2024

1 – بيجو 301 موديل 2024

تضم بيجو 301 موديل 2024 زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، عدد 2 من وسائد الحماية، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

وزودت السيارة بيجو 301 موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، مع محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر.

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، بينما تقدر الابعاد الخارجية للسيارة بنحو 4445 للطول الكلي، و1953 مم للعرض، و1474 مم للارتفاع، وسماحة تخزين خلفية تقدر بـ 506 لتر.

اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2024

الفئة الاولى بقيمة قدرها 714.990 ألف بدلاً من 669.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 754.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه.

بيجو 5008 موديل 2024

2 - بيجو 5008 موديل 2024

حصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2024 على 6 وسائد هوائية، ومثبت سرعة، مع فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني ايضا، بالاضافة إلى باقة من انظمة التحكم والرفاهية، ومقصورة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد.

وبلغت الابعاد الخارجية للسيار بنحو 4.64 م للطول الكلي، وبعرض 2 متر، و1.646 متر للارتفاع، وحقيب تخزين تتسع لـ 780 لتر، بالاضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2.84 متر.

وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 165 حصان، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 نقلات، إلى جانب امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية.

اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و669 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و564 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و799 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و694 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و969 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و859 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها مليون و979 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و869 ألف و990 جنيه.

بيجو 408 موديل 2024

3 - بيجو 408 موديل 2024

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2024 على شاشة بيانات 10 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت للسرعة، اضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، فرامل يد كهربائية، كاميرا، حساسات ركن أمامية وخلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية تتضمن الامامية والجانبية الستارية.

ودعمت بيجو 408 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات، مع محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 215 حصان عند 5750 دورة في الدقيقة، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

اسعار بيجو 408 موديل 2024

الفئة الاولى بقيمة قدرها بيجو 408 موديل 2024 مليون و669 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و559 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها بيجو 408 موديل 2024 مليون و889 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و779 ألف و990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2024

4 - بيجو 3008 موديل 2024

زودت السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بمحرك 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية.

وتأتي السيارة بأبعاد خارجية تتضمن 4.467 مم للطول الكلي، و1.841 مم للعرض، و 2.040 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.675 مم، إلى جانب الجنوط الرياضية، مع اضاءة بتقنية LED LIGHT، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر.

اسعار بيجو 3008 موديل 2024

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و 479 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و414 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و 609 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و534 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و و779 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و689 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها مليون و 789 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون 699 ألف و990 جنيه.

بيجو 2008 موديل 2024

5 – بيجو 2008 موديل 2024

تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.3 ثانية، حيث تمتلك محرك سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 130 حصان، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، وبهذه القدرات تستطيع السيارة الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية.

وتأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2024 بواجهة أمامية محدثة، مع بعض اللمسات العصرية، وترتكز على جنوط رياضية، مع اضاءة LED، مع ابعاد خارجية بلغت 4.3 متر للطول الكلي، وبعرض 1.55 متر، وقاعدة عجلات 2.6 متر، إلى جانب سعة تخزين خلفية تقدر بـ 434 لتر.

وتحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2024 على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية "ضم"، مع مثبت سرعة، وكاميرا، وحساسات ركن وحركة، بالاضافة إلى زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حرك متعدد الوظائف يدعم الكثير من اوامر التحكم، وقفل مركزي للابواب، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

اسعار بيجو 2008 موديل 2024

الفئة ALLURE بقيمة قدرها مليون و289 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و149 ألف و990 جنيه.

الفئة GT بقيمة قدرها مليون و389 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و219 ألف و990 جنيه.