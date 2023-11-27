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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأونروا: توزيع ألف طن مواد غذائية في شمال غزة ..فيديو

شمال غزة
شمال غزة

علق كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، على تطورات الأوضاع في غزة  وحجم المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة.

 

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وقال كاظم أبو خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "الأونروا وغيرها من المؤسسات الأممية مثل الهلال الأحمر يقومون بنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة ".

 

 وأضاف كاظم أبو خلف: "منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ وصل لشمال قطاع غزة أكثر من 120 شاحنة من المساعدات لكننا نحتاج إلى المزيد ".

 وتابع كاظم أبو خلف:" تم توزيع ألف طن من المواد الغذائية الجاهزة للاكل و890 طن من مياه الشرب في مناطق شمال غزة ".

واكمل كاظم أبو خلف:" مازال هناك عدد 2 مستشفى تعملان في شمال قطاع غزة  ونحتاج إلى المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة ".

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