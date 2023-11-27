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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفيرة وفاء بسيم: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات لقطاع غزة رغم الهدنة

السفيرة وفاء بسيم
السفيرة وفاء بسيم

قالت السفيرة وفاء بسيم، ممثل لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية التابعة للأمم المتحدة، إنه على الرغم من الاتفاق منذ ثلاث أيام على إدخال 200 شاحنة مساعدات إنسانية بشكل يومي إلى قطاع غزة، إلا أن إسرائيل رفضت اليوم ووضعت كمية غير عادية من العراقيل أمام دخول شاحنات اليوم. 

السفيرة وفاء بسيم تتحدث عن فلسطين 

وأضافت "بسيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن هناك جهد مصري غير طبيعي للحفاظ على المساعدات الإنسانية والغذائية والطعام والوقود والمياه في ضوء الأحوال الجوية السيئة في معبر رفح، فضلا عن العمل على ترك مطار العريش مفتوح لاستقبال الشحنات التي ترسلها الدول المختلفة، ألا أن كل تلك الشحنات تتكدس وتوضع العراقيل أمام إدخالها وتمريرها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وتابعت، أن إسرائيل تضرب بكل النداءات عرض الحائط، حتى بعدما أعلن الرئيس الأمريكي قبول إسرائيل لمد الهدنة، لم يتحدث أحد بعد توقيت مد الهدنة، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف تحدث أنه بعد انتهاء الهدنة وإخراج الرهائن الإسرائيلية ستعود إسرائيل للقتال كما كانت من جديد لتحقيق الأهداف الخاصة بهم. 

واستكملت أن أهداف إسرائيل مما يحدث في غزة لا أحد يعرفها، منها القضاء على حماس والأنفاق والبنية التحتية، وحتى الآن فشلوا في ذلك، ولم يتحدث عن مصير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والترحيل القسري من سكان الشمال إلى الجنوب، خاصة أن أغلب الطرق تم تدميرها من الشمال إلى الجنوب. 

السفيرة وفاء بسيم فلسطين لبني عسل برنامج الحياة اليوم الحياة

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