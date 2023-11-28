عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطينيون يحتشدون بمحيط سجن عوفر والاحتلال يمطرهم بقنابل الغاز

سجن عوفر
سجن عوفر

تجمع فلسطينيون في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء حول سجن عوفر في انتظار تحرير السجناء في إطار صفقة الهدنة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، بأن القوات الإسرائيلية تقتحم بيتونيا، وأن القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين تجمعوا بمحيط سجن عوفر.  

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.

وأفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد، عن 39 أسيرا فلسطينيا، من السجون الإسرائيلية ضمن المرحلة الثالثة، من صفقة التبادل، جميعهم من الأطفال وأحدهم سيعود إلى قطاع غزة.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها.

ويأتي ذلك بينما قدمت إسرائيل طرحا يقضي بتمديد الهدنة، مقابل إطلاق حماس سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

وأضاف نتنياهو أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر، وفقما نقلت "رويترز".

وأفاد البيت الأبيض بأن "بايدن ونتنياهو اتفقا في اتصال هاتفي على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

القوات الإسرائيلية تلفزيون فلسطين صفقة الهدنة قنابل الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

أونروا: لا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في شمال قطاع غزة

باريس وبرلين ترحبان بإفراج "حماس" عن رهائن يحملون الجنسية الألمانية والفرنسية

بعد كشف الغضب ضد بايدن.. بلينكن يزور إسرائيل والضفة والإمارات الأسبوع الجاري

نعمل مع مصر وقطر.. جيش الاحتلال يعلق على اتفاقية تمديد الهدنة مع حماس

بعد اتفاق تجديد الهدنة.. اتصال عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري

لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس ناميبيا

5 أيام إضافية.. الكشف عن تفاصيل اتفاق تمديد الهدنة في غزة

ترشيحاتنا

وصول حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" إلى مصر لتقديم الرعاية الطبية لمصابي غزة

صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 220 ألف وحدة العام المقبل

أحب الكلام إلى الله.. لا يضرك أذى بعد الإكثار من هذه الكلمات

آخر تطورات العروض الرسمية لـ عمر كمال عبدالواحد

أبرزها «إلقاء مواد صلبة تعيق الصيد».. 4 محظورات قانونية لحماية البحيرات| اعرفها

التأمين الصحي الشامل في مصر.. المرحلة الثانية.. ماذا تتضمن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ