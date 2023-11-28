إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص في محيط سجن عوفر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص في محيط سجن عوفر غرب رام الله

ووصلت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من سجون مختلفة إلى سجن “عوفر” العسكري قرب رام لله في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا للإفراج عنهم، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال نقلت الأسرى من النساء والأطفال إلى سجن «عوفر» قرب رام الله، في إطار صفقة التبادل.

وتجمع فلسطينيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حول سجن عوفر في انتظار تحرير السجناء في إطار صفقة الهدنة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، بأن القوات الإسرائيلية تقتحم بيتونيا، وأن القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين تجمعوا بمحيط سجن عوفر.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، وعددهم 11.

وأفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد، عن 39 أسيرا فلسطينيا، من السجون الإسرائيلية ضمن المرحلة الثالثة، من صفقة التبادل، جميعهم من الأطفال وأحدهم سيعود إلى قطاع غزة.