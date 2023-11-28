الاحتلال: الرهائن الـ11 المفرج عنهم غادروا منطقة الاستقبال في كرم سالم إلى المستشفى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرهائن الـ11 الذين أفرجت عنهم حماس، الإثنين، غادروا منطقة الاستقبال في كرم سالم جنوب الأراضي المحتلة، وهم في طريقهم إلى المستشفى، حيث سيجتمعون مع عائلاتهم.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه في منطقة استقبال بالقرب من معبر كرم أبو سالم، خضع الرهائن لتقييم طبي أولي قبل نقلهم إلى المستشفى.

وشاهد فريق “سي إن إن” على الأرض طائرات هليكوبتر تهبط وتقلع من معبر كرم أبو سالم.

كما شاهد فريق CNN خارج مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، طائرة هليكوبتر تقل عددًا غير معروف من الرهائن، تهبط في الجزء العلوي من المستشفى.

وقال جيش الاحتلال، في وقت سابق، إن الرهائن عبروا إلى إسرائيل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم.