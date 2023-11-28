عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون تكشف جنسية المتورطين في محاولة اختطاف الناقلة التجارية بخليج عدن

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) باتريك رايدر، إن محاولة اختطاف ناقلة تجارية في خليج عدن، الأحد، لم ينفذها "الحوثيون" اليمنيون، بل يبدو أن 5 أفراد صوماليين هم من قاموا بها.

وأضاف رايدر بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قائلا "نعلم أن حوثيين ليسوا من قام بذلك".

وأشار إلى أن التقييم الأولي لوزارة الدفاع الأمريكية هو أن خمسة أفراد صوماليين من قاموا بذلك وأن الحادث "مرتبط بالقرصنة"، كما أن المهاجمين محتجزون حالياً في "ميسون".

ولفت المتحدث الأمريكي إلى وجود 3 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني كانت أيضاً بالقرب من سنترال بارك وقت محاولة الاختطاف. وقال رايدر إنه وطبقاً للقواعد والقوانين البحرية الدولية، فعندما تطلق سفينة إشارة استغاثة، "يُطلب من جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة أن تأتي وتقدم المساعدة والدعم".

وذكرت "ذا هيل" أن عناصر المدمرة البحرية الأمريكية "يو إس إس ميسون" قد اعتقلوا يوم أمس الأحد 5 أفراد بعد أن استجابت لنداء استغاثة من "سنترال بارك"، وهي سفينة تجارية لها علاقات مع شركة مملوكة لإسرائيليين كانت تحمل حامض الفوسفوريك.

وأضافت الصحيفة أن المهاجمين الخمسة صعدوا إلى سفينة "سنترال بارك" التي كانت ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة "زودياك ماريتايم"، وذلك قبل وصول المدمرة "ميسون" إليها ونجدتها. وأوضحت "ذا هيل" أن الأفراد الصوماليين حاولوا الفرار عبر قارب صغير قبل أن يتم القبض عليهم في نهاية المطاف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

ترشيحاتنا

عهد التميمي على قائمة 50 أسيرة مقرر إطلاق سراحهن في إطار تمديد الهدنة

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

قرار مفاجئ من إيهاب جلال ضد نجم الإسماعيلي قبل لقاء بيراميدز

رياح قوية وأمطار غزيرة.. لبنان يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة

وقف تراخيص السيارة .. الداخلية تحذر المتلاعبين فى اللوحات المعدنية

حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ