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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تتهم الحوثيين بإطلاق صاروخين صوب إحدى مدمراتها

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الحوثيين بإطلاق صاروخين باليستيين صوب مدمرتها "يو إس إس مايسون" في خليج عدن، إثر استجابة البحرية الأمريكية لنداء استغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك" التي استولى عليها مسلحون مجهولون. 

وأعلنت القيادة الأمريكية عن أن الصاروخين انطلقا من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأنهما "سقطا في خليج عدن على بعد نحو عشرة أميال بحرية من السفينتين".

وربط المسؤولون الأمريكيون بين هذا الحادث والاعتداءات التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في ظل مخاوف إقليمية من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الناقلة التجارية كانت تحمل شحنة من حامض الفوسفوريك عندما طلب طاقمها المساعدة إثر "التعرض لهجوم من جهة مجهولة". 

واستجابت المدمرة "يو إس إس مايسون" التي تحمل صواريخ موجهة والسفن المرافقة لها من قوة عمل مكافحة القرصنة التي تعمل في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، لنداء المساعدة و"طالبت بإطلاق السفينة". 

وأضافت أنه مع وصول البحرية الأمريكية "نزل خمسة مسلحين من السفينة وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير"، موضحة أن المدمرة الأمريكية "طاردت المهاجمين، مما أدى إلى استسلامهم في نهاية المطاف". ولم تحدد البحرية الأمريكية هوية المهاجمين.

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