عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعيش بمفردها.. التصريح بدفن جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها بالقليوبية

العثور على جثة
العثور على جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل مسنة عثر عليها داخل منزلها بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية، وبها عدة طعنات نافذة ومتفرقة بجسدها أودت بحياتها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ للمركز من نجل شقيقة المجنى عليه بالعثور عليها مقتولة داخل منزلها.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة عثروا علي جثة لمسنة مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها، حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعى "سهام م" 85 سنة مقيمة بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية، وبالفحص وجد بها عدة طعنات نافذة بالجسد، قد أودت بحياته.


ومن خلال التحريات تبين أن المسنة كانت تعيش بمفردها منذ سنوات، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية و جار إنتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية للجثة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة حيال الواقعة.


وإخطار جهة التحقيق المختصة لتولى شئونها تجاه الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

القليوبية الصفة التشريحية الطب الشرعى القناطر الخيرية أمن القليوبية توقيع الكشف الطبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يعلن بدء التشغيل التجريبي للسلم الكهربائي بمنطقة وابور الثلج ببنها

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية: إزالة 1316 تعديا على 78 فدانا وتحرير 555 محضرا للمخالفين

لخدمة المجتمع المحلى .. "الجيزاوى" يفتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة بنها

مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بسبب الخلافات بالقليوبية

إزالة 1234 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

مصرع شاب فى مشاجرة على يد 4 أشخاص بالقليوبية

المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالقليوبية

ترشيحاتنا

بوابة للمنطقة الصناعية.. روسيا تكثف هجومها للسيطرة على أفدييفكا الأوكرانية

أخبار التكنولوجيا| سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل.. والشركات الأكثر طلبا لمتخصصي الذكاء الاصطناعي

لماذا يجب قراءة سورة النصر 7 مرات عند كل صلاة؟.. لـ10 أسباب

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

بينهم نساء وأسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

فرصة أخيرة .. التقديم على وظائف بهيئة المحطات النووية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ