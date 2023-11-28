تعيش بمفردها.. التصريح بدفن جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل مسنة عثر عليها داخل منزلها بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية، وبها عدة طعنات نافذة ومتفرقة بجسدها أودت بحياتها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ للمركز من نجل شقيقة المجنى عليه بالعثور عليها مقتولة داخل منزلها.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة عثروا علي جثة لمسنة مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها، حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعى "سهام م" 85 سنة مقيمة بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية، وبالفحص وجد بها عدة طعنات نافذة بالجسد، قد أودت بحياته.



ومن خلال التحريات تبين أن المسنة كانت تعيش بمفردها منذ سنوات، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية و جار إنتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية للجثة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة حيال الواقعة.



وإخطار جهة التحقيق المختصة لتولى شئونها تجاه الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.