الداخلية تكشف حقيقة طرد مجموعة من الأشخاص لسيدة من منزلها بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (إحدى السيدات - مُقيمة بكفر الشيخ) قيام بعض الأشخاص بالإستيلاء على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (2) نوفمبر الجارى ورد بلاغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ من (مالك محل هواتف محمولة "زوج الشاكية") بتضرره من قيام (مالك محل قطع غيار سيارات) بطرده من منزله الكائن بدائرة المركز والإستيلاء على محتوياته.

وبإستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله نفى مانُسب إليه، وقرر بأن شقيقه يعمل "خارج البلاد" وقيامه بشراء ذات المنزل بتاريخ 7/8/2021 من (تاجر دواجن– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية) وقام بسداد جزء من ثمنه والباقى على أقساط، إلا أنه حدثت خلافات مالية بينهما، فقامت زوجة البائع ببيع ذات المنزل مرة أخرى لزوج الشاكية، ولدى توجه المشكو فى حقه للمنزل تصادف تواجد الشاكية وزوجها فحدثت بينهما مشادة كلامية تبادلوا خلالها التعدى بالسب.. ولم يستدل على ما ورد بالشكوى بشأن إدعاء الشاكية قيام بعض الأشخاص بالإستيلاء على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرض الأطراف على النيابة العامة للتحقيق.