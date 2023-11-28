أخبار السيارات.. تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها الأعطال .. أرخص سيارة صيني أوتوماتيك بـ 355 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث المواطنون المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن إصدارات تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز عن السيارات الجديدة في إمكانية إعادة بيعها مرة أخري ، وسهولة توافر قطع غيارها بسهولة ، ويتوافر داخل سوق المستعمل عدد غير محود من الطرازات المعروضة للبيع ومن ضمنها جيلي CK موديل 2008 .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتنائها خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ولك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات الجديدة بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

تعرض سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للبيع ، تنتمي ألسفن الي فئة السيارات السيدان ، وتقدم من قبل الصانع الصيني للسيارات ، بجانب ألسفن توافر عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع لدي الوكلاء والموزعين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

يقدم الصانع الكوري داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتوافر جميع السيارات أمامهم للشراء بمختلف فئاتها وإصداراتها الجديدة ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، ونتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة.

خلال فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة برودة الطقس وذلك يؤدي الي ضعف بطارية سيارتك ويمنعها من العمل خصوصا خلال فترات الصباح ، ومن هنا يجب حماية البطارية من الطقس البارد .