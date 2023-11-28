تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها من الأعطال| تفاصيل

خلال فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة برودة الطقس وذلك يؤدي الي ضعف بطارية سيارتك ويمنعها من العمل خصوصا خلال فترات الصباح ، ومن هنا يجب حماية البطارية من الطقس البارد .

تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها من الأعطال

يتم حفظ بطارية السيارة خلال فصل الشتاء من خلال استخدام الأغلفة الحرارية أو أجهزة تدفئة البطارية المتوفرة في متاجر السيارات، وذلك من اجل ضمان عمل بطارية السيارة بدون أعطال وبشكل منتظم .

تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها من الأعطال

في فصل الشتاء يجب تجنب الرحلات القصيرة بالسيارات لان ذلك يؤدي الي استهلاك قدر كبير من الكهرباء ، وذلك يؤدي الي عدم قدرة الدينامو علي توليد كم الكهرباء الذى استخدم في الرحلات القصيرة .

تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها من الأعطال

بالإضافة الي أن الدينامو يقوم بشحن بطارية السيارة ببطيء خلال الطقس البارد ، ومن هنا يجب قياس جهد البطارية بانتظام، بجانب مراعاة شحن البطارية إذا كان الجهد أقل من 12.6 فولت.

تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها من الأعطال

جدير بالذكر ، إن أقطاب البطارية يجب أن تكون نظيفة وغير ملوثة بـ بقايا الزيت، و ألا تكون مغطاة بأوراق الشجر، وذلك لتحافظ علي كم الكهرباء المتواجد بها دون أن تفقده .