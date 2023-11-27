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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات لا يتخطى سعرها 300 ألف جنيه .. صور

شاهد..سيارات لا تتخطي
شاهد..سيارات لا تتخطي 300 ألف جنيه مميزة

سوق السيارات المصري للمستعمل يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي تباع بحالة جيدة للمواطنين، ويبحث المواطنين عن تلك السيارات لما تحمله من مميزات منها سهولة إعادة بيعها مرة أخري ، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة ومن هذه السيارات  بي إم دبليو 525 ، وشيفروليه أفيو، وهيونداي النترا ، وفولكس فاجن باسات، وسوزوكي فيتارا .

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

بي إم دبليو 118 أرخص هاتشباك 2024 | اعرف سعرها

1- سوزوكي جراند فيتارا موديل 2007 :

تمكنت سيارة  سوزوكي جراند فيتارا موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي، وتحتوي علي علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2007

تباع سيارة  سوزوكي جراند فيتارا موديل 2007 داخل سوق المستعمل بسعر 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- فولكس فاجن باسات موديل 2000 :

تنتمي فولكس فاجن باسات موديل 2000 لفئة السيارات السيدان ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

أسعار فولكس فاجن باسات موديل 2000 

تتوافر فولكس فاجن باسات موديل 2000 اخل سوق المستعمل المصري بسعر 280 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .

3- هيونداي إلنترا موديل 2004 :

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2004 بمحرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الأحمر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

سعر هيونداي إلنترا موديل 2004 

سعر هيونداي إلنترا موديل 2004 داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 285 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- شيفروليه أفيو موديل 2009 :

تنقل قوة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بها دهانات .

أسعار شيفروليه أفيو موديل 2009 

يبلغ سعر شيفروليه أفيو موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- بي إم دبليو 525 موديل 1999 :

تحصل  بي إم دبليو 525 موديل 1999 علي قوتها من محرك سعه 2800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 525 موديل 1999

تأتي سيارة  بي إم دبليو 525 موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 310 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

 

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