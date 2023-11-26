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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة وخاصة فئة الكروس أوفر، مثل سيارات طوارق وتيجوان وتيرامونت. 

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تأتي  السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بمحرك بسعة 3600 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، يولد قوة تصل الى 276 حصانا، مزود بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

 تتوفر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الى 190 كيلومتر في الساعة، وتصل  قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان فقط.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت:

الطول الكلي: 5.036 مم

العرض الكلي: 1988 مم

الارتفاع الكلي: 1770 مم

قاعدة العجلات: 2979 مم

مساحة التخزين الخلفية: 583 لترا

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022:

الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 152,860 ريالا

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 191,430 ريالا

الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر 225,900 ريال.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 فولكس فاجن تيرامونت TRENDLINE طوارق

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