سيارات هاتشباك تبدأ بـ 600 ألف جنيه

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من مختلف طرازات وفئات السيارات موديل 2022 و 2023 ، ويبحث المواطنين داخل تلك الأسواق عن سيارات تحتوي علي مميزات تساعدهم علي التنقل والحركة ومن ضمن هذه الطرازات سوزوكى سويفت، وفولفو V60، واوبل كورسا ، وسكودا سكالا ، وسيتروين C3.

1- سوزوكى سويفت موديل 2022 :

تستهلك سوزوكى سويفت موديل 2022 من الوقود 6.2 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 107 نيوتن/متر، وقوة 84 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سوزوكى سويفت موديل 2022

تباع سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 604 ألف جنيه .

2- فولفو V60 موديل 2022 :

تستمد سيارة فولفو V60 موديل 2022 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية .

فولفو V60 موديل 2022

يصل سعر سيارة فولفو V60 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري الي 775 ألف جنيه .

3- سكودا سكالا موديل 2022 :

تصل سكودا سكالا موديل 2022 الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سكودا سكالا موديل 2022

تتوافر سيارة سكودا سكالا موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 800 ألف جنيه .

4- سيتروين C3 موديل 2023 :

تصل قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2023 الي 110 حصان، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C3 موديل 2023

تأتي سيارة سيتروين C3 موديل 2023 بسعر 819 ألف جنيه للفئة الأولي .

5- اوبل كورسا موديل 2023 :

عزم دوران سيارة اوبل كورسا موديل 2023 يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 44 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

اوبل كورسا موديل 2023

تتواجد سيارة اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .