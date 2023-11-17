أسعار سوزوكي جيمني 2024 بالسعودية

أعلنت شركة سوزوكي عن إصدارها الجديد سوزوكي جيمني موديل 2024 ، وتنتمي جيمني لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر سوزوكي جيمني الجديدة بتصميم مميز وأنيق، بالإضافة الي أنها تناسب العائلات والرحلات الصحراوية .

سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

- أبعاد سوزوكي جيمني موديل 2024 :

مقصورة سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

تأتي سيارة سوزوكي جيمني موديل 2024 بالسوق السعودي بطول 3645 مم، وعرض 1645 مم، و 1725 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2250 مم .

- محرك سوزوكي جيمني موديل 2024 :

سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

تستمد سيارة سوزوكي جيمني موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 101 حصان، و عزم دوران 130 نيوتن/متر، وتحتاج الي 13.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر ، وسرعتها القصوى 145 كم/ساعة .

- مواصفات سوزوكي جيمني موديل 2024 :

سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

تحتوي سيارة سوزوكي جيمني موديل 2024 علي واجهة أمامية جريئة، وشبك أمامي بـ 5 فتحات، وشعار سوزوكي اليابانية الشهيرة تم تثبيته بمقدمة السيارة، وصدادات أمامية ضخمة، وبها رفارف عجلات مميزة، ومصابيح أمامية دائرية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة أمامية تلقائية، مع نظام غسل المصابيح الأمامية، وإضاءة أمامية نهارية.

سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

بالإضافة الي أن سوزوكي جيمني موديل 2024 تحتوي علي مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وزجاج كهربائي ، وعوارض أبواب جانبية ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل أبواب مركزي، وتكييف هواء أوتوماتيك، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة، وAUX، و USB، ونظام صوت مكون من 4 سماعات.

- وسائل السلامة بـ سوزوكي جيمني موديل 2024:

سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

زودت سيارة سوزوكي جيمني موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام تثبيت السرعة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم على المنحدرات، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا، ومثبت سرعة، وفرامل طوارئ تلقائية، ونظام تنبيه مغادرة المسار، ونظام مراقبة المنطقة العمياء .

- أسعار سوزوكي جيمني موديل 2024 :

سوزوكي جيمني موديل 2024 الهاتشباك

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2024 تباع بسعر 93.840 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2024 يصل سعرها الي 105.340 ألف ريال سعودي .