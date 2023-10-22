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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس على أسعار سوزوكى اسبريسو

سوزوكي إسبريسو موديل
سوزوكي إسبريسو موديل 2022

شهدت سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الرياضية الـ SUV متعددة الاستخدام الصغيرة .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، ما بين 25 ألف جنيه إلى 60 الف جنيه ، على حسب المعرض او التاجر التى تباع لديه لفئتها السعرية الوحيدة .       

 

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 3 سلندر سعته 1000 سي سي ، بقوة 68 حصان، وعزم اقصي للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتتسارع السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 من وضع الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية .

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022، بطول 3565 مم، و عرض 1520  مم، و ارتفاع 1564 مم، وسعة النشطة الخلفية 239 لتر .

 

وتاتى السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، بعجلات 14 بوصة ، ومصابيح أمامية للضباب ، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، و مرايات جانبية يدوية، ومصابيح خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، و حساسات للركن في الخلف .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

اما المقصورة الداخلية لسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، فتاتى بزجاج كهربائي ، وعدادات رقمية ، وبلوتوث، وشاشة 7 بوصة، ومكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية،و2 مكبر صوت، ومخرج كهرباء 12 فولت.

 

وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، ايرباج أمامي، وفرامل ABS، وايموبليزر، وقفل أمان للأبواب الخلفية، وسنتر لوك .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

اما السعر الرسمى للسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، فياتى بسعر 364,900 جنيه .

سوق السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2022 الاوفر برايس اسبريسو موديل 2022 سوزوكي اسبريسو سوزوكي اسبريسو

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