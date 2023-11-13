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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق بسيون - طنطا

اسعاف لنقل الضحايا
اسعاف لنقل الضحايا

شهد الطريق الفرعي "طنطا - بسيون " بمحافظة الغربية اليوم إصابة 5 أشخاص بينهم 4 طالبات  بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بإنحاء الجسم أثر انقلاب سيارة ميني ميكروباص "سوزوكي" تقلهم كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء طنطا الجامعي.

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة  الأمنية وتم الدفع ب 4 سيارات إسعاف إلي محل البلاغ وتبين إنقلاب سيارة ميني باص '" سوزوكي " علي طريق طنطا - بسيون بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن إصابة 4 طالبات بإصابات متفرقة بإنحاء الجسم من مستقلي السيارة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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