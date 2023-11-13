إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق بسيون - طنطا

شهد الطريق الفرعي "طنطا - بسيون " بمحافظة الغربية اليوم إصابة 5 أشخاص بينهم 4 طالبات بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بإنحاء الجسم أثر انقلاب سيارة ميني ميكروباص "سوزوكي" تقلهم كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء طنطا الجامعي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة الأمنية وتم الدفع ب 4 سيارات إسعاف إلي محل البلاغ وتبين إنقلاب سيارة ميني باص '" سوزوكي " علي طريق طنطا - بسيون بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن إصابة 4 طالبات بإصابات متفرقة بإنحاء الجسم من مستقلي السيارة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.