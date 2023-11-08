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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في قرى المحلة

معارض تضامن الغربية
معارض تضامن الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بقيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 375 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الهياتم وعزبة خليفة وعزبة مازن وعزبة الشرملسى بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

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وأكد احمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الاسر الاولى بالرعاية، ولرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكداً إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتلاحم بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاَ بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

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من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، لإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده .
موضحاً أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مشيراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية. 

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وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرين والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع المجتمع المدني المؤسسات الحكومية اللواء ممدوح شعبان المؤسسات التنموية جمعية الاورمان غير القادرين

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