وكيل تعليم الغربية يطمئن على انتظام سير الدراسة بإدارة شرق طنطا

التأكيد على تنفيذ لائحة الانضباط على الطلاب المخالفين

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة أبو بكر الصديق التجارية، ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري".



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وخلال المتابعة بمدرسة أبو بكر الصديق التجارية، اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، ومعمل الحاسب الآلي للتعليم التجاري، وأوصى بضرورة متابعة صيانة الأجهزة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة قيام الطالبات بتطبيق التمارين على أجهزة الحاسب، وعدم الاكتفاء بالتدريب النظري، وضرورة حصر كافة الأعطال بالمعمل.

وشدد على ضرورة التزام الطالبات بالزي المدرسي، وتنفيذ لائحة الانضباط على الطلبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من العاملين الغير متواجدين بالمدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري"، واطمئن على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، منبها على إدارة المدرسة بفتح جميع المخارج داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وخلال تفقده معمل الحاسب الآلي، وجه بضرورة التنبيه على توجيهات الحاسب الآلي لجميع التخصصات بتنفيذ الصيانة الدورية للأجهزة، والتنبيه بجلوس الطلبة والطالبات بشكل صحيح على الأجهزة، وكل طالبة على جهاز، ويتم تنفيذ وتطبيق التمارين على أجهزة الحاسب أولاً بأول.

وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والتدريب على خطط الإخلاء بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس.

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