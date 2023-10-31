وكيل التعليم بالغربية يتفقد سير الدراسة بمدارس طنطا ويشدد على الانضباط والنظافة

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة تفقدية بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



كما تفقد وكيل التعليم بعض الفصول، وتلاحظ الحضور الطلابي الجيد بالمدرسة، كما تلاحظ تنفيذ خطط النشاط المدرسي.

كما أشاد بفريق التربية الموسيقية بالمدرسة، وذلك خلال التدريب الموسيقي الذي تم أثناء حصة التربية الموسيقية.

كما أشاد وكيل الوزارة خلال متابعته للمدرسة بالانضباط والانتظام والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل جيد وفعال، موجهاً بحصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، والإعلان عن جداول فترات البث، ومشدداً على تسجيل الغياب، والعمل على جذب الطلاب عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة.

ووجه "حسن" بضرورة التأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها وتشغيلها، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمدرسة، كما وجه بضرورة التأكد من نظافة أسطح المباني المدرسية، وتشغيل مواسير الصرف، استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام ونظافة المدرسة، متمنياً عام دراسي موفق بإذن الله.