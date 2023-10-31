حبس 3 عناصر إجرامية لحيازاتهم 11 كيلو مخدرات في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة بؤرة اجرامية والاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.



وكانت المعلومات قد وردت للواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بقيام 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة إجرامية لمزاولة نشاطا إجراميا في تجارة المخدرات دائرة المركز.



وعقب تقنين الاجراءات تم مداهمة البؤرة وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو تزن 5 كيلو جرام و32 طربة لمخدر الحشيش تزن 3,200 كيلو جرام و كمية لمخدر الهيروين تزن 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس "شابو" و2 بندقية آلية و 3 خزينة و عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و 2 دراجة نارية و 4 سلاح أبيض وميزان حساس وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة .



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750,000 ألف جنيه تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.