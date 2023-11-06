وزير إسرائيلي يطالب بوقف موسم الحصاد الفلسطيني قرب المستوطنات في الضفة الغربية

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت بوقف موسم الحصاد الفلسطيني بالقرب من المستوطنات والطرق في الضفة الغربية، ومنع الفلسطينيين من دخولها.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، فقد طالب سموتريتش أيضا، بخلق مساحات أمنية حول مستوطنات الضفة الغربية، وذلك في إطار استخلاص الدروس من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

كما طالب بإجراء مناقشة في مجلس الوزراء بشأن "الإهمال المستمر لأمن المستوطنين في الضفة الغربية".

وقال سموتريتش" لن أوافق على دماء إضافية على مسؤوليتي وضميري بسبب إصراري على عدم تغيير المفاهيم المشوهة أو تعلم الدروس".