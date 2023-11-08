عاجل
النشرة الدينية.. معجزة ربانية تحدث للمريض عند قراءة سورة يس.. دعاء حفظ النعم من الزوال بـ12 كلمة.. ترك هذه الصلاة تجعلك بخيلا حذرنا منها النبي السبت.. افتتاح المعرض التشكيلي "ألوان وأبيض وأسود" بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة والمشاركة في المدارس الحكومية «مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف» سرايا القدس تقصف تجمعاً لآليات إسرائيلية غرب غزة بقذائف الهاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025| تباع بهذه الأسعار

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

كشفت شركة فولفو السويدية عن طرازها الجديد فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 ، وتنتمي EX30 إلي  فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

سعر فولفو XC60 موديل 2023 في مصر .. صور

أسعار فولفو 2023 العائلية الجديدة

- أبعاد  فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 :

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

تأتي سيارة  فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 الجديدة بطول 4.23 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 2.65 متر ، ويصل سعه صندوق أمتعتها الي 315 لتر .

- محرك فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 :  

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

تستمد سيارة فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصان، وتصل لسرعة  100 كم/ساعه في 3.6 ثانية، وتصل سرعة  فولفو EX30 الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعه .

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

تحتوي سيارة  فولفو EX30 الكهربائية علي بطارية سعة 69 كيلووات/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مدى سير يصل الي 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- سعر  فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 :

مقصورة فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

ستباع سيارة  فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 داخل سوق السيارات بسعر 36.590 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 205 ألف جنيه تقريباً .

أبعاد فولفو EX30 فولفو EX30 فولفو EX30 الكهربائية فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 أبعاد فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 سعر فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

شاهد| بيستون B70 S قبل طرحها في مصر

أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة

بيع فيات لينيا السيدان بسعر مغر.. تفاصيل

هيونداي جيتز هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سيارات مستعملة مناسبة بـ 250 ألف جنيه

دراجة لوتس الجديدة سعرها 94 ألف ريال

الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه 2023

مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد

ترشيحاتنا

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

"للمرة الثانية".. حملة السيسي الانتخابية تلتقي وفداً من المصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ