فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025| تباع بهذه الأسعار

كشفت شركة فولفو السويدية عن طرازها الجديد فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 ، وتنتمي EX30 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

- أبعاد فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 :

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

تأتي سيارة فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 الجديدة بطول 4.23 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 2.65 متر ، ويصل سعه صندوق أمتعتها الي 315 لتر .

- محرك فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 :

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

تستمد سيارة فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعه في 3.6 ثانية، وتصل سرعة فولفو EX30 الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعه .

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

تحتوي سيارة فولفو EX30 الكهربائية علي بطارية سعة 69 كيلووات/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مدى سير يصل الي 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- سعر فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 :

مقصورة فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025

ستباع سيارة فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025 داخل سوق السيارات بسعر 36.590 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 205 ألف جنيه تقريباً .