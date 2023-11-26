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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية سوزوكي باقة من أحدث السيارات الجديدة في السوق المصري، وتعتبر جراند فيتارا 2024، الجددية واحدة منها.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

سوزوكي جراند فيتارا 2024

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC،يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم ومثبت سرعة، اضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

 ابعاد السيارة سوزوكي جراند فيتارا 

قاعدة العجلات 2600 مم.

الطول الاجمالي 4345 مم.

العرض الاجمالي 1795 مم.

الارتفاع الاجمالي 1645 مم.

الخلوص الارضي 210 مم.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الاولى GLX موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الثانية GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

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