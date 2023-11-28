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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي جيتز الهاتشباك بسعر مغري

مواصفات هيونداي جيتز
مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتنائها خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ولك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات الجديدة بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

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- مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005 :

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

تحتوي هيونداي جيتز موديل 2005 علي العديد من المميزات منها، 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 مقابض أبواب خارجية باللون الأسود، و 4 جنوط للكاوتش ، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إضاءة أمامية وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي .

- محرك جيتز موديل 2005 الهاتشباك :

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

تنقل قوة سيارة هيونداي جيتز موديل 2005 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، تحصل علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتمكنت جيتز من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف /كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية.

- سعر هيونداي جيتز موديل 2005 :

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

تتوافر سيارة هيونداي جيتز موديل 2005 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية ، وأداء محركها .

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