هيونداي جيتز الهاتشباك بسعر مغري

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتنائها خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ولك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات الجديدة بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

- مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005 :

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

تحتوي هيونداي جيتز موديل 2005 علي العديد من المميزات منها، 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 مقابض أبواب خارجية باللون الأسود، و 4 جنوط للكاوتش ، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إضاءة أمامية وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي .

- محرك جيتز موديل 2005 الهاتشباك :

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

تنقل قوة سيارة هيونداي جيتز موديل 2005 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، تحصل علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتمكنت جيتز من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف /كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية.

- سعر هيونداي جيتز موديل 2005 :

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2005

تتوافر سيارة هيونداي جيتز موديل 2005 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية ، وأداء محركها .