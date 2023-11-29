إسرائيل تتحقق من مقتـ.ل أصغر الرهائن لدى حماس في قصف قبل الهدنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يتحقق من بيان حركة حماس بشأن مقتـ.ل أصغر الرهائن الذين كانوا محتجزين لديها برفقة أسرته خلال قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة قبل إعلان الهدنة.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتـ.ل ثلاثة محتجزين لديها خلال قصف إسرائيلي سبق الإعلان عن الهدنة التي بدأت الجمعة الماضي.

وذكرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تليجرام" أن 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على قطاع غزة.

وأضافت أن أسماء الرهائن هي: شيري سلفرمان بيباس، كفير بيباس (10 أشهر)، وأرئيل بيباس